MotoGp, a Misano Bagnaia vince il Gp di San Marino davanti a Quartararo

(Foto Ducati)

ROMA – Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gp di San Marino, classe MotoGp, sul circuito di Misano. Secondo posto per Fabio Quartaro su Yamaha, terza la Ducati di Enea Bastianini. Per ‘Pecco’ si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo quella ad Aragon. Una vittoria strameritata perché, dopo aver guadagnato la pole position, ha comandato la gara dall’inizio alla fine. Bastianini centra invece il primo podio nella classe regina.

LA GIOIA DI PECCO: “SIAMO STATI INCREDIBILI”

“Ho cercato di spingere tantissimo nei primi due, tre giri. Gli ultimi dieci sono stati complicati, ho cercato di continuare a spingere”. Lo ha detto Francesco Bagnaia al termine del GP di San Marino vinto sul circuito di Misano. Il pilota della Ducati ha poi aggiunto: “Oggi siamo stati incredibili, il team ha fatto il lavoro in modo perfetto, due vittorie di fila sono incredibili”.

VALENTINO SOLO 17ESIMO, MALE GLI ALTRI ITALIANI

Ai piedi del podio Marc Marquez, seguito dall’altro ducatista Jack Miller e dal campione del mondo in carica Joan Mir. Davanti al pubblico di casa, Valentino Rossi non va oltre il 17esimo posto. Peggio di lui fanno gli altri italiani Franco Morbidelli, Luca Marini, e Andrea Dovizioso, appena tornato nel circuito con la Yamaha Petronas, che chiude all’ultimo posto. Nella classifica del Motomondiale resta leader Quartararo, a +48 proprio su Bagnaia.

BASTIANINI: “HO VOLUTO QUESTO PODIO A TUTTI I COSTI”

“Il podio non era preventivato” ma alla fine “l’ho voluto a tutti i costi”. Enea Bastianini il terzo posto sul circuito di Misano, nel GP di San Marino, se lo è cercato, sudato e conquistato sul campo, anzi in pista avendo girato costantemente sull’132″, piazzando il giro record in 1’32″242 al giro numero 17. A colpi di giri veloci, infatti, ha prima tallonato e poi superato anche la Ducati di Jack Miller per piazzarsi alle spalle di Francesco Bagnaia e Fabio Quartaro, irraggiungibili.



“Ho battagliato in gara – ha detto il pilota della Ducati – Dopo aver superato Miller mi sono detto che dovevo spingere tanto. È stato invece impossibile attaccare Quartararo e Bagnaia. Per me Misano è magico. Ci siamo impegnati tanto nel weekend. Il podio non era preventivato, alla fine l’ho voluto a tutti i costi. A metà gara andavo forte, alla fine mi sono accontentato del terzo posto”.