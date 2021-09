L’Usl Vda sostituisce 300 computer in ospedale e ambulatori

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 19 set. – L’Usl della Valle d’Aosta sta sostituendo i pc in dotazione ai medici, nei reparti e negli ambulatori ospedalieri e territoriali, ormai obsoleti. Un censimento delle postazioni ha rilevato la necessità di aggiornare la dotazione hardware, in tutto 115 computer fissi e 80 monitor. Saranno sostituiti con macchine più performanti (pc all-in-one dotati di webcam e audio integrato) 185 computer di ambulatori e studi medici, anche per incentivare la televisita. I lavori non comporteranno disguidi o rallentamenti alla normale attività lavorativa: tramite un apposito applicativo, le strutture interessate potranno fissare in autonomia e secondo l’attività svolta la data e l’ora della sostituzione, che sarà fatta da tecnici specializzati dell’Inva spa, la partecipata informatica di Regione, Usl e Comuni, su indicazioni della struttura Sistemi informativi e Telecomunicazioni dell’Usl. Le apparecchiature sostituite saranno impiegate in altre strutture aziendali o messe a disposizione dell’amministrazione.