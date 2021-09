Vaccino, in Vda prenotazione obbligatoria al Cup per l’esenzione

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 19 set. – Da mercoledì 15 settembre bisogna prenotare tramite il Cup, il Centro unico prenotazioni, per l’accesso ai colloqui per l’eventuale esenzione dal vaccino Covid-19 per motivazioni mediche, telefonando al numero dell’azienda Usl 0165.548387 della Valle d’Aosta. “Tale misura viene assunta con l’obiettivo di migliorare il servizio e per evitare le attese in coda, dovute al notevole afflusso di utenti ai box per l’esenzione al Palaindoor” di Aosta- ha scritto l’Usl in una nota- Non è necessaria richiesta del medico curante, la prestazione è gratuita”. I colloqui, fino a un massimo di 40 posti disponibili a sessione, sono ogni mercoledì nella sede vaccinale di Aosta dalle 9 alle 14.