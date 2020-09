Coronavirus, Sileri: “Non avremo più 1.000 morti al giorno”

“SUI TAMPONI DOBBIAMO IMPEGNARCI DI PIÙ”

“Le persone non possono aspettare tre o quattro giorni per avere la risposta del tampone”, dice il viceministro della Sanita’. Il tampone “deve essere fatto subito e la risposta deve esserci il prima possibile, soprattutto oggi che abbiamo aperto le scuole”, sottolinea il ministro che cita le situazioni di alunni, insegnanti e famiglie: servono “percorsi dedicati con risposte immediate”. Cosi’ come in vista dell’inverno e’ consigliabile il vaccino antinfluenzale per le persone piu’ a rischio “servira’ un numero piu’ alto di tamponi, magari nei giorni dei picchi influenzali, a dicembre e gennaio”, dice Sileri. “Avere la possibilita’ di fare tre o quattro volte il tampone consentira’ di fare una diagnostica rapida, mandare via le persone che non hanno il Covid e liberare i famigliari dalle quarantene e quant’altro. Su questo dobbiamo impegnarci di piu'”.