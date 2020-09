Sileri: “Bene la riapertura degli stadi, torna la normalità”

BOLOGNA – Via libera alla riapertura degli stadi per la Serie A in Emilia-Romagna dal viceministro alla Sanita’, Pierpaolo Sileri. “È auspicabile un ritorno dei tifosi nello stadio, ovviamente con misure che consentano la sicurezza“, ha detto oggi Sileri, a Bologna proprio al fianco di Bonaccini per un evento all’ospedale Sant’Orsola.

“Anche a me- aggiunge Sileri- fa male a vedere gli stadi vuoti, e’ vero che abbiamo un innalzamento dei casi, ma al momento e’ tutto sotto controllo. Non vedo perche’ non si possano aprire gli stadi, ovviamente con un numero molto ridotto di persone e con regole ben definite. È un ritorno alla normalita’”.