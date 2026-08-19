Litiga con la moglie in auto e poi lancia il mezzo nel porto: coppia salvata dai passanti. Ora è caccia all’uomo a Cattolica

RIMINI – Tragedia sfiorata al porto di Cattolica, in provincia di Rimini. In pieno pomeriggio, oggi, mercoledì 19 agosto, un auto con a bordo una coppia è precipitata dalla banchina della darsena, creando il panico tra i passanti che hanno assistito alla scena.

Secondo le prime ricostruzioni, due pescatori e alcuni presenti sul molo si sono immediatamente tuffati per aiutare i passeggeri del mezzo, una Volkswagen Golf finito in acqua: per fortuna nell’impatto le portiere si sono aperte e i due, un 45enne albanese residente a San Giovanni in Marignano e la moglie, 40 anni, sempre di origini albanesi, sono riusciti ad uscire dall’abitacolo. I soccorritori li hanno raggiunti e sono riusciti a portarli in salvo. Una volta arrivati alla banchina però ci si è trovati di fronte a una scena surreale: l’uomo infatti si è dato alla fuga. La donna è stata poi condotta in ospedale per accertamenti, ma era in buone condizioni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanza del 118, carabinieri e vigili del fuoco: quanto è emerso poi ha chiarito le dinamiche, portando alla luce un quadro inquietante. Di fatto, senza l’intervento dei soccorritori, quanto successo a Cattolica sarebbe potuto diventare l’ultimo della lunga serie di femminicidi che stanno riempiendo le cronache nazionali nella settimana di Ferragosto.

Il 45 enne infatti era noto alle forze dell’ordine: era stato arrestato appena la sera prima per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che i Carabinieri erano intervenuti durante un litigio della coppia che aveva rapporti tesi da diverso tempo. Ma poi è stato rilasciato poche ore dopo. Oggi pomeriggio si trovava al porto di Cattolica in auto con la moglie e i due stavano discutendo ancora una volta, animatamente. A un certo punto il marito avrebbe puntato la vettura verso il porto e spinto l’acceleratore per finire in mare. Si ipotizza che volesse mettere in atto un tentativo di suicidio-omicidio, ma poi le cose, per fortuna, sono andate diversamente, anche grazie l’intervento di chi si è tuffato per salvarli.

Una volta tratto fuori dall’acqua, per il timore delle conseguenze, il 45 enne si è velocemente allontanato, facendo perdere le sue tracce. E ora i Carabinieri lo stanno cercando.

(photo credit: Hotel Nord Est Cattolica/Fb)