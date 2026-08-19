Giallo di Pietracatella, “Gianni e Alice negativi alla ricina”: cosa dicono i super esperti di Berlino

ROMA – È escluso che Gianni e Alice Di Vita siano entrati in contatto con la ricina che ha invece ucciso Antonella e Sara. Sono arrivati da Berlino i primi riscontri scientifici richiesti per far emergere la verità su quanto accaduto nei terribili giorni delle ultime festività natalizie, in cui una madre e una figlia sono state avvelenate mortalmente a Pietracatella, piccolo comune in provincia di Campobasso, salito alla ribalta delle cronache per quello che ormai è noto come il giallo della ricina.

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A quasi otto mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e la figlia Sara di Vita, risultate avvelenate dalla potente tossina estratta dai semi di ricino, l’inchiesta sul duplice omicidio resta contro ignoti. Gli esami del sangue eseguiti sugli altri due componenti della famiglia, Gianni e Alice Di Vita, il padre-marito e l’altra figlia della coppia, sopravvissuti alla tragedia, hanno dato esito negativo alla presenza della ricina ed escluso ufficialmente che vi sia stato un tentativo di avvelenamento anche nei loro riguardi.

I prelievi su Gianni e Alice Di Vita erano stati effettuati lo scorso 1° luglio su richiesta della procura di Larino impegnata a fare luce sulla vicenda.. Ad analizzarli è stato il Robert Koch Institute, centro tedesco considerato il numero uno a livello mondiale nella ricerca sui veleni. In particolare, agli inquirenti interessa sfruttare le capacità dei super esperti di risalire a tracce di ricina anche a distanza di mesi. E così sono stati chiamati a verificare l’eventuale presenza di anticorpi nei due familiari sopravvissuti, e accertare o escludere la loro esposizione al veleno.

CONFERMATE LE IPOTESI DEL CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA

Di fatto, il risultato reso noto oggi rappresenta una conferma di quanto era già emerso nei mesi scorsi dal Centro antiveleni di Pavia che avevano escluso l’avvelenamento per Gianni e Alice. Il primo era l’unico tra i due che aveva segnalato dei malori, insieme a moglie e all’altra figlia, poi decedute. La primogenita invece, non avendo cenato con loro la vigilia di Natale, non era stata male.

LE INDAGINI VANNO AVANTI

Nel frattempo, in questi giorni del ponte di Ferragosto, l’attività in Questura a Campobasso non si è mai fermata e sono proseguiti gli interrogatori di persone informate dei fatti. I pm avrebbero sentito ancora Alice Di Vita, ma anche- a quanto emerge da indiscrezioni- anche persone mai convocate prima. Mentre nei giorni scorsi sarebbero stati sequestrati a Gianni Di Vita un computer e dieci pen drive, chiavette esterne contenenti dati e file. Dalla convalida del sequestro si legge la motivazione: “I supporti informatici potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Ielsi che collaborava nell’attività professionale del marito e anche dalla figlia Sara, in particolare nel periodo della didattica a distanza durante la pandemia”. In sostanza, la procura vaglierebbe l’ipotesi che nel computer e nelle pennette potrebbero esserci documenti scritti dalle due vittime o tracce di navigazioni in internet pertinenti alla vicenda.