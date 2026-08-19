In Friuli tra storia e natura, il Palù di Livenza racconta ‘la memoria dell’acqua’

Di Nicola Santini

PORDENONE – Il Palù di Livenza affida al teatro e alla musica il racconto della sua storia millenaria. Sabato 22 agosto il sito archeologico e naturalistico compreso tra Caneva e Polcenigo, in provincia di Pordenone, ospiterà “La memoria dell’acqua”, una serie di visite teatralizzate pensate per accompagnare il pubblico alla scoperta di uno dei più importanti complessi palafitticoli europei, inserito nel patrimonio Unesco.

AD ACCOMPAGNARE LUNGO IL PERCORSO “MUSICA E PAROLE”

A guidare il percorso saranno l’attrice Carla Vukmirovic e il cantautore Edoardo De Angelis, che attraverso parole e musica faranno emergere le tracce lasciate nei secoli lungo il fiume e nel bosco. Il paesaggio del Palù diventa così parte del racconto, mentre la presenza dell’acqua conduce i visitatori dentro la storia di un luogo abitato fin dalla preistoria e rimasto legato alla vita delle comunità che si sono succedute sul territorio.

L’APPUNTAMENTO, DOVE E QUANDO

Sono previsti tre turni con partenza alle 16, alle 17.20 e alle 18.40 dall’info point di via Longone, a Caneva. Il percorso durerà circa 50 minuti e terminerà in località Santissima, nel comune di Polcenigo. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, dato il numero limitato di posti. Per il percorso sono consigliati abiti comodi e calzature adatte alla camminata.

IL PROGETTO “ANCHE LE STATUE PARLANO”

L’appuntamento rientra nel progetto “Anche le statue parlano”, ideato e prodotto da A.C. CulturArti in partenariato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia e con il Comune di Polcenigo, grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia. “La memoria dell’acqua” inserisce la rappresentazione artistica direttamente nel luogo che intende raccontare. Le testimonianze archeologiche del Palù, il corso del Livenza e la vegetazione diventano parte di una visita costruita per restituire al pubblico la profondità storica di un territorio che conserva nelle sue acque le tracce di insediamenti risalenti a migliaia di anni fa.