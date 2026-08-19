VIDEO| Parchi chiusi per paura del lupo: anche Riccione in panico per gli incontri con il re della foresta

di Mirko Billi e Cristina Rossi

RIMINI – C’è chi è riuscito a fotografarlo, filmarlo e chi persino racconta di essere stato rincorso da un lupo mentre pedalava sulla bici. Sui gruppi social locali di Riccione girano da giorni filmati fatti con il cellulare che testimoniano l’incontro con il lupo e si trova persino il video di un ‘inseguimento’ dell’animale ad un disabile in carrozzina a motore (che ‘scampa’ dalla presunta aggressione, sfrecciando a tutta velocità in un parco).

GLI AVVISTAMENTI DELLA LUPA

Da prima di Ferragosto si rincorrono a Riccione, in provincia di Rimini, le segnalazioni di un lupo avvistato vicino al centro urbano. Le zone degli incontri più frequenti sono quelle del Castello degli Agolanti, del cimitero vecchio e dell’adiacente parco deli Olivetani. Insomma, in piena estate e con gli hotel pieni, la paura dei riccionesi viaggia sui social per il soggiorno di un questo ‘turista’ non desiderato. E secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di un esemplare di lupo femmina. Tra gli utenti dei gruppi facebook locali c’è persino chi deduce, da alcune foto scattate, che le mammelle dell’animale siano piuttosto pronunciate, come se fosse in fase di allattamento o che sia terminata di recente.

Lupo avvistato da un disabile in carrozzina motorizzata a Riccione

CHIUSURA SERALE DEI PARCHI “PER ALLONTANARE L’ANIMALE IN SICUREZZA”

L’agitazione tra i residenti è tale che l’amministrazione ha deciso di prendere dei provvedimenti: “A seguito della presenza accertata di un esemplare di lupo nel centro urbano di Riccione”, il Comune romagnolo ha alla fine deciso la “chiusura temporanea in orario serale e notturno”, dalle 19 alle 7, dei parchi della Resistenza, Chico Mendes e degli Olivetani dal 19 agosto al 3 settembre.

Il provvedimento, annunciato oggi, “consentirà al servizio faunistico regionale di svolgere in sicurezza le operazioni di allontanamento dell’animale”. Prosegue però regolarmente la rassegna Cinema nel parco che si tiene proprio all’anfiteatro del Parco degli Olivetani,

(video credit: Alessandro Colinelli/Fb e photo credit: Elena Abati/Fb)