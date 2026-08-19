mercoledì 19 Agosto 2026

VIDEO | “Sindaco, così non si fa”: Mamdani ascolta i suoi cittadini e dall’armadio spunta una scatola magica

Il primo cittadino di New York risponde alle critiche dei suoi cittadini con un filmato autoironico e coglie l'occasione per fare suo l'appello alla sicurezza sulle strade

di Cristina RossiData pubblicazione: 19-8-2026 ore 17:08Ultimo aggiornamento: 19-8-2026 ore 17:12

ROMA – “Dov’è il casco?” e “Deve mettere il casco”, oppure “Sindaco indossi il casco, la vogliamo ancora qui intorno…”: sono i messaggi inviati dai newyorkesi al loro primo cittadino, Zohran Mamdani, che è stato colto sul fatto. Ovvero, in bicicletta senza alcuna protezione sul capo, come viene mostrato in un post auto-ironico pubblicato sui profili social del primo cittadino. Non che sia obbligatorio a New York, per i ciclisti sopra i 14 anni, indossare un casco, ma è consigliabile per motivi di sicurezza, dato il traffico.

In bici senza casco, 'beccato' il sindaco di New York. Ecco come risponde ai suoi cittadini

E allora Mamdani ammette la sua colpa e assicura che migliorerà: ascolta così le critiche dei suoi concittadini. E, accompagnato dalle celebri note di Stayin’ Alive ( Ndr: tradotto significa proprio ‘rimanere vivi’), dall’armadio del suo ufficio tira fuori una scatola magica. Dentro non può che esserci un elmetto che gli calza a pennello. Il sindaco alla fine saluta, fa capire di aver recepito il messaggio e lo rilancia: “La sicurezza viene prima di tutto a New York, ci vediamo in giro”.

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