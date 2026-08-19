VIDEO | Getta a terra un’anziana e le strappa una collana da 10 mila euro: furto in metro a Milano

MILANO – Aggredita a 82 anni nel mezzanino della stazione Primaticcio della Metro 1 e scaraventata a terra per una collanina d’oro con brillanti. La disavventura capitata il 22 luglio scorso a un’anziana a Milano ha trovato ristoro due giorni fa, quando i “Falchi” della squadra mobile hanno individuato il presunto aggressore, un marocchino di 41 anni, in un uomo di corporatura simile a quella descritta e visionata nelle immagini delle telecamere di Atm. L’ispezione del telefono dell’indagato, spiega via Fatebenefratelli, “ha permesso di confermare l’utilizzo dei capi di abbigliamento indossati al momento della rapina e persino un articolo stampa dell’evento, che aveva suscitato clamore mediatico proprio per la violenza della condotta”.

Anziana aggredita in metro a Milano

COSA È SUCCESSO

Lo straniero verso le 13 del 22 luglio aveva avvicinato la donna con il pretesto di una richiesta di indicazioni. Subito dopo l’aveva afferrata al collo e spinta contro una parete. Nonostante la resistenza della vittima, l’aggressore l’ha fatta cadere a terra riuscendo infine a impossessarsi del monile in oro con dei brillanti, dal valore di circa diecimila euro, per poi fuggire verso l’uscita. La donna era stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Paolo, dove gli accertamenti sanitari avevano evidenziato varie fratture costali e vertebrali, con una prognosi di 60 giorni. Il fermato è sospettato di essere autore di altre analoghe rapine. Ora è a San Vittore con l’accusa di rapina aggravata e lesioni gravi e si attende la decisione del GIP sulla richiesta di convalida.

“Su sicurezza e tutela delle persone più fragili non possono esserci ambiguità: chi delinque deve sapere che lo Stato c’è e reagisce con fermezza”, osserva il deputato Fdi Riccardo De Corato, che auspica una pena “adeguata alla gravità dei fatti e, ricorrendone i presupposti di legge, l’espulsione dall’Italia al termine della pena”.