VIDEO | “Qualcuno ha lasciato dei quadri in strada”: la chiamata al 112 dopo il furto al museo di Messina

PALERMO – “Mi trovo nella discesa di viale Annunziata, accanto al museo: ci sono dei quadri per strada, come se qualcuno li avesse rubati e appoggiati qua. Sono quadri del museo che valgono un sacco di soldi. Secondo me qualcuno li ha lasciati qua in attesa di riprenderli”. Sono le parole pronunciate dlla donna di Messina che sabato sera ha avvertito la polizia del furto dei quadri al Museo regionale Accascina.

L’audio della segnalazione giunta al Numero unico d’emergenza 112 e passata alla Centrale operativa telecomunicazioni, è stato diffuso dalla polizia. I quadri rubati si sono rivelati poi opera di Antonello da Messina. Erano le 21,03 di sabato 15 agosto quando infatti un cittadino ha chiamato la polizia dopo aver ritrovato sul marciapiede, appena fuori dal MuMe, due tele delPolittico di San Gregorio di Antonello da Messina: due opere ‘perse’ dai malviventi nel corso della loro fuga.

LE INDAGINI

Sul furto indaga la procura della città dello Stretto. Al vaglio degli inquirenti anche il ruolo dei quattro addetti alla vigilanza, presenti nel museo durante il furto, che per il momento sono stati messi in ferie d’ufficio da parte della Regione. Nei loro confronti potrebbe aprirsi un procedimento disciplinare.