Kyrgios positivo alla cocaina: “Ho fatto un grosso errore”

ROMA – Cocaina, un’ammissione pubblica e una carriera già segnata dagli infortuni. La parola fine che incombe. Nick Kyrgios è stato sospeso dal tennis dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping.

Il trentunenne australiano, ex finalista di Wimbledon, e da sempre biglia impazzita del circuito, ha scelto di anticipare la notizia su Instagram, ammettendo di aver “commesso un grosso errore”, pochi istanti prima che l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) confermasse ufficialmente la sospensione.



La positività risale a un test effettuato durante il torneo ATP 250 a Maiorca lo scorso giugno. La presenza di cocaina nel suo organismo è stata poi confermata il mese scorso da un laboratorio accreditato dalla WADA. Secondo le normative ITIA, la sospensione provvisoria è automatica in caso di positività alla cocaina, sebbene Kyrgios mantenga il diritto di presentare ricorso.



“Volevo che lo sapeste prima da me. Recentemente sono risultato positivo a un test antidroga a Maiorca, essendo risultato positivo alla cocaina. Ho commesso un grave errore e me ne assumo la piena responsabilità. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ai miei sponsor e a tutti coloro che mi sono vicini. Soprattutto, chiedo scusa ai ragazzi che mi seguono. So che questo dà un esempio e sono profondamente deluso da me stesso”.

“Non cercherò scuse, ma vorrei dare un po’ di contesto su dove mi trovo. Gli infortuni degli ultimi due anni mi hanno messo a dura prova, sia fisicamente che mentalmente. Il mio corpo non è stato in grado di fare ciò che la mia mente si aspettava, e accettare di essere vicino alla fine della mia carriera è stato più difficile di quanto avessi mai immaginato.”

“Ho sempre detto di non aver scelto il tennis, ma che è stato il tennis a scegliere me. Tuttavia, rinunciare a qualcosa che ha rappresentato tutta la mia vita è una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare. A volte mi sono sentito impotente e solo. Niente di tutto ciò giustifica quello che ho fatto.”

“Tuttavia, la buona notizia è che questo mi ha fatto aprire gli occhi. Per i prossimi 28 giorni mi allontanerò dai social media e dalla vita pubblica per concentrarmi su me stessa. Chiedo a tutti di rispettare la mia privacy in questo periodo, e soprattutto quella della mia famiglia. Mi dispiace. Mi impegnerò e tornerò più forte.”



Kyrgios resta una delle figure più controverse del tennis mondiale, protagonista di una carriera segnata da alti e bassi: dalla finale di Wimbledon persa contro Novak Djokovic nel 2022 al miglior piazzamento in classifica, il tredicesimo posto, raggiunto nel 2016. Non partecipa a un torneo Slam dagli Australian Open del 2025, lo scorso dicembre ha preso parte alla “Battaglia dei sessi” contro Aryna Sabalenka a Dubai. Ha passato gli ultimi due anni a puntare il dito contro il “dopato” Sinner.