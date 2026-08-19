Trovati i resti del piccolo aereo scomparso in Calabria

ROMA – Dopo tre giorni di ricerche i vigili del fuoco hanno infine individuato i resti del piccolo aereo scomparso domenica 16 agosto tra Sicilia e Calabria, ponendo fine alle speranze per le due persone a bordo, entrambe morte nell’incidente.

I rottami sono stati localizzati in una zona montuosa al confine tra i comuni di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza, in una località chiamata Laghicello. Le operazioni per il recupero dei corpi e del velivolo sono tuttora in corso.



A perdere la vita il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, di Matera. Entrambi avvocati. Le cause dell’incidente restano al momento sconosciute.



Il velivolo, un Tecnam P2008, era decollato alle 9:30 di domenica dall’aviosuperficie di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. La destinazione prevista era l’aviosuperficie di Sibari, che l’aereo avrebbe dovuto raggiungere entro due ore di volo. Il punto in cui sono stati ritrovati i resti si trova invece a circa 50 chilometri di distanza.