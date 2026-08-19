Arriva la Sardon Run, il Carso corre dall’alba a mezzanotte

Di Nicola Santini

DUINO AURISINA – Il Carso di Duino Aurisina si prepara a una giornata di corsa che inizierà prima dell’alba e terminerà a notte inoltrata. Sabato 22 agosto torna la Sardon Run, manifestazione che porterà 1.700 iscritti provenienti da più di trenta Paesi lungo un percorso che attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio.

La partenza è fissata alle 5 dal Villaggio del Pescatore con la Sardon Ultra Marathon di 49 chilometri e la Sardon Ultra Stage di 71 chilometri, articolata tra la prova mattutina e quella serale. Alle 18 partiranno la Sardon Half Marathon di 22 chilometri e la Sardon Trail di 17, mentre alle 18.30 sarà la volta del Sardonzin, percorso di 7 chilometri aperto anche a famiglie, bambini e partecipanti con cani al guinzaglio.

Gli itinerari attraversano le foci del Timavo e raggiungono le trincee della Grande Guerra sul Monte Ermada, sfiorando il confine con la Slovenia prima di arrivare al Sentiero Rilke, sospeso sulle falesie dell’Adriatico. Partenza e arrivo sono concentrati sull’Isola del Villaggio del Pescatore, affacciata sul Golfo di Trieste.

La manifestazione è costruita anche per raccontare Duino Aurisina attraverso il suo paesaggio e la sua storia. A pochi chilometri dal tracciato si trovano il Castello di Duino, la baia di Sistiana e il sito paleontologico del Villaggio del Pescatore, dove venne scoperto Antonio, uno dei dinosauri più celebri rinvenuti in Italia.

La dimensione internazionale della Sardon Run è confermata dalle provenienze degli iscritti, con presenze da Austria e Slovenia fino agli Stati Uniti e all’Argentina. Al termine delle gare il Sardon Village ospiterà il Sardon Party, festa finale dedicata ai partecipanti e agli accompagnatori, con i tradizionali sardoni impanati serviti fino a sera.

La manifestazione è sostenuta dal marchio IO SONO FVG, dal Comune di Duino Aurisina, da Mondi Group, dalla Polisportiva San Marco e da Radenska, insieme ai volontari impegnati lungo i sentieri e nei punti di ristoro.

Per le distanze serali le iscrizioni online resteranno aperte fino alle 12 di sabato 22 agosto.