VIDEO | Pesca, presentato hub Mipaaf all’Isola del cinema di Roma

ROMA – Show cooking, pesce azzurro, spazi formativi e sostenibilità del mare sono i temi presentati quest’oggi all’Isola del Cinema di Roma dove, alla presenza del sottosegretario al ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, Francesco Battistoni, del presidente della kermesse, Giorgio Ginori e della dirigente Mipaaf, Dipartimento Pesca, Eleonora Iacovoni è stato inaugurato il primo hub del Ministero che per 3 weekend sarà presente nello spazio food ‘Isola del Gusto’, dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane.



La collaborazione fra il Ministero e l’Isola del Cinema nasce dalla volontà di offrire ai cittadini e alle famiglie occasioni di confronto, di conoscenza ma anche momenti per essere informati sull’ambiente marino, sulla sua sostenibilità e sulle tipicità ittiche e dell’acquacoltura che fanno parte del patrimonio organolettico del Mediterraneo e dell’Italia. “Fra le nostre prerogative c’è quella di informare e di far conoscere le eccellenze enogastronomiche italiane. Essere qui con uno spazio dedicato al settore ittico e in particolar modo al pesce azzurro, rientra in quelle occasioni grazie alle quali le Istituzioni possono essere presenti sul territorio, promuovendo il nostro made in Italy, la sostenibilità e la sicurezza dei nostri alimenti”, ha dichiarato il sottosegretario, Francesco Battistoni.



“La forza di un settore d’eccellenza come quello ittico e dell’acquacoltura– ha proseguito- è rappresentato dalle sue biodiversità, dal suo enorme patrimonio varietale e dalle unicità che lo compongono. Parliamo di un unicum a livello europeo da tutelare e promuovere”. “Per questa opportunità- ha continuato- devo ringraziare il presidente Ginori e la Direzione Pesca che hanno creato questa importante occasione di condivisione e di partecipazione che ci permetterà di poter far conoscere da vicino i nostri patrimoni enogastronomici, e di informare i cittadini sui corretti stili di vita da seguire per una sana alimentazione, promuovendo anche i principi della Dieta Mediterranea, di cui il pesce azzurro è interprete straordinario”, ha concluso Battistoni.

“Noi stiamo facendo in tutta Italia una campagna promozionale per il consumo del pesce azzurro, un pesce considerato povero ma molto ricco di Omega 3 e di altri elementi essenziali. Tra l’altro il pesce azzurro è anche uno degli attori principali della dieta mediterranea”. Così alla Dire il sottosegretario al ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Francesco Battistoni, in occasione della presentazione dello spazio dedicato al Mipaaf, avvenuta presso l’isola del Cinema di Roma.

“Abbiamo iniziato con una collaborazione con Campagna Amica- ha aggiunto- ora vogliamo allargare i nostri orizzonti perché promuovendo il pesce e la sicurezza degli alimenti, promuoviamo anche il settore ittico, un settore molto importante per la nostra economia”. “Abbiamo deciso di scegliere questo scenario- ha infine affermato Battistoni– proprio per entrare in un altro mondo. La vetrina qui è stupenda, siamo convinti che questa promozione darà i frutti sperati ma, soprattutto, per il bene della pesca italiana”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it