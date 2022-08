Salmo annulla (anche) il concerto a Isola di Capo Rizzuto

REGGIO CALABRIA – È stato annullato il concerto di Salmo in programma questa sera, venerdì 19 agosto, a Le Castella. “La motivazione ufficiale – si legge in una nota del Comune di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) – è per motivi tecnici ma non è la prima volta che l’artista sardo rinuncia improvvisamente ad un evento. Lo aveva fatto nei giorni scorsi a Rimini, nonostante i 20mila biglietti venduti, causa “traffico aereo”, lo ha rifatto ieri a Chieti “per motivi di salute” e oggi a Le Castella “per motivi tecnici”.

È chiaro che rinunciare a questi concerti crea un enorme disagio agli enti o alle associazioni organizzatrici ma, soprattutto, ai fan che in molti casi si sono fatti centinaia di chilometri con conseguenti spese di viaggio e, molto spesso, anche di alloggio, per seguire il loro beniamino.

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, è sicuramente uno dei rapper più seguiti del momento, basti pensare che il 6 luglio ha riempito San Siro con 70mila paganti e la scorsa settimana ad Olbia sono stati 26mila i tagliandi venduti. Insomma, dopo il grande successo di Panariello, Mario Biondi e Irama, Le Castella era pronto ad accogliere un altro artista straordinario, ma nulla di fatto e dunque prossimo appuntamento il 23 agosto con Fabrizio Moro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it