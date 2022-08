I Pinguini Tattici Nucleari spiegano il significato della nuova canzone, ‘Dentista Croazia’: “È un omaggio”

(Foto di Adriana Tedeschi)

ROMA – Nella pausa estiva dalle grandi uscite, i Pinguini Tattici Nucleari animano le piattaforme e pubblicano “Dentista Croazia”. Una canzone che non è un singolo, che non “sentirete in radio”, dice il gruppo capitanato da Riccardo Zanotti.

Il brano, 4 minuti e 23 in totale, è una sorta di regalo che la band fa a se stessa e ai fan: un dono più che meritato agli oltre 250mila che hanno riempito i palazzetti di tutta Italia nel tour sold out dei PTN.

IL SIGNIFICATO DEL BRANO

“Dentista Croazia” è la colonna sonora di questo traguardo: il racconto in musica del percorso affrontato dai sei ragazzi fino ad oggi. Dalle notti insonni alle pause in autogrill dai lunghi viaggi fatti con un furgoncino che si chiamava proprio “Dentista Croazia” e “che affittavamo per girare l’Italia a suonare dieci anni fa”.

“È l’omaggio ad un furgone scassato che avrebbe dovuto portare gli anziani a fare operazioni dentali a basso costo in Croazia e da un giorno all’altro si ritrovò a portare in giro noi”, scrivono su Instagram presentando il pezzo.

E, infatti, nel testo Zanotti canta: “Sulla portiera c’era scritto Dentista Croazia, era una figuraccia, ma costava poco. In settimana portava gli anziani a Zagabria per dei denti perfetti ed un sorriso low cost. Ci ridevano dietro le spalle ed è così che sono diventate larghe”.

Ne avevano già parlato durante i concerti ma ora la canzone diventa veramente di tutti. Ecco l’audio.

