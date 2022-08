Renato Pozzetto rassicura i fan: dopo il ricovero “tutto bene”

(Foto dai profili social di Locanda Pozzetto)

ROMA – “Grazie a tutti per il pensiero. Tutto bene! Taaac”. Così Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il malore che lo ha costretto a un ricovero al Circolo di Varese. L’attore 82enne, che ha scritto il messaggio in una storia del profilo Instagram della sua locanda sul Lago Maggiore, si era sentito male prima di Ferragosto ed era stato trattenuto nel reparto di Medicina Generale per una serie di controlli.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it