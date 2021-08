Sospesi 49 medici non vaccinati contro il Covid a Siracusa

PALERMO – Sospensione per 49 medici non ancora vaccinati contro il Covid iscritti all’ordine di Siracusa. Fanno parte di un elenco di oltre 150 camici bianchi trasmesso dall’Asp aretusea all’Ordine, che dopo avere esaminato ogni singolo caso ha deciso di sospendere 49 medici. Per i sospesi non ci sarà la possibilità di esercitare la professione fino a quando non si sottoporranno al vaccino.

PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI SIRACUSA: “I MEDICI ‘NO VAX’ CAMBINO MESTIERE“

“È un segnale molto forte, un’azione che andava fatta perché i questi giorni si parla molto e si prendono pochi provvedimenti. I medici devono dare l’esempio”. Lo afferma conversando con la Dire il presidente dell’Ordine dei medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, in merito alla decisione di sospendere 49 camici bianchi che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti-Covid.

“I medici che si professano ‘no vax’? Meglio che cambino mestiere, altrimenti si rischia di disorientare i cittadini”. La sospensione per i 49 medici durerà fino al 31 dicembre, data fino alla quale è stato prorogato lo stato di emergenza, ma se nel frattempo dovessero decidere di sottoporsi al vaccino il provvedimento verrebbe meno.