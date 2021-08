La Confartigianato della Valle d’Aosta dona all’Usl un ecotomografo

AOSTA – La Confartigianato della Valle d’Aosta ha donato all’Usl di Aosta un ecotomografo portatile, che è stato assegnato al reparto di Malattie infettive dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, che fa riferimento al dipartimento delle Discipline mediche, ed è guidato dalla dottoressa Silvia Magnani. L’Usl, in una nota, “esprime un sentito ringraziamento per la donazione” alla Confartigianato.

Magnani aggiunge: “Si tratta di un ecografo portatile dotato di due sonde, particolarmente utile per il controllo del parenchima polmonare nei pazienti ricoverati in isolamento respiratorio, per ridurre gli spostamenti verso altri servizi in pazienti fragili o con patologie trasmissibili per via aerea”. L’Usl fa sapere che l’apparecchiatura è stata collaudata ed è già operativa.