ROMA – I Talebani reprimono la piazza ma cercano un dialogo con il presidente dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale (Hcnr) Abdullah Abdullah con l’obiettivo, spiegano i rappresentati dei miliziani al potere dal 15 agosto, di “garantire la sicurezza”. Intanto, proseguono gli arrivi in Italia degli ex collaboratori afghani e delle loro famiglie in fuga dal Paese. Ecco il punto di Brando Ricci della redazione Esteri sulle ultime notizie in arrivo dall’Afghanistan.