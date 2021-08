Oltre 55.000 vaccini in sei mesi al ‘Perla Verde’ di Riccione

RICCIONE – Sono oltre 55.000 le dosi somministrate in sei mesi nell’hub vaccinale allestito a Riccione, in via Berlinguer. L’amministrazione stila un primo bilancio del centro vaccinale collocato all’interno del centro commerciale “Perla Verde”: sono state 32.620 le prime dosi e 22.421 le seconde effettuate dalla popolazione del distretto Ausl di Rimini sud. Attivo sette giorni su sette, il punto vaccinale opera su due turni giornalieri, mattina e pomeriggio, dalle 8.30 alle 19.30, impiegando per ciascun turno tre medici, quattro infermieri, due Oss, tre addetti amministrativi e due coordinatori esperti.

Ogni turno si avvale inoltre della supervisione dei farmacisti ospedalieri che controllano il percorso del trasporto, preparazione e diluizione dei vaccini. All’attività collaborano inoltre volontari di Protezione Civile, Croce Rossa e Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) che effettuano l’accoglienza. All’hub di via Berlinguer si è recentemente affiancata la vaccinazione per residenti e turisti “on the road” sul camper “VacciniAmo la riviera”: nelle prime tappe di sabato 7 e venerdì 13 agosto in piazzale Ceccarini ha consentito la somministrazione di un centinaio di dosi. Prossimi appuntamenti con il camper domenica 22 e mercoledì 25 agosto dalle 18.30 alle 22.30.

Il sindaco Renata Tosi plaude i risultati della sinergia messa in campo con Ausl Romagna: “I locali di via Berlinguer sono risultati i più appropriati per garantire ai cittadini tranquillità e sicurezza al momento in cui vi si recano per effettuare il vaccino- sottolinea- oltre che per la buona presenza di parcheggi e locali ampi e aerati”. E ricorda inoltre l’esperienza positiva, già conclusa, del drive through nei pressi del casello autostradale nei mesi scorsi per effettuare tamponi a servizio dei residenti nei Comuni del Distretto sud.