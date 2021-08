ROMA – In Israele cresce il contagio dei casi legati al Covid. Per la prima volta da mesi i casi gravi nel Paese hanno superato le 600 unità, mentre il tasso di infezione è pari al 5.5%. In Israele si registra anche una crescita dei decessi, che hanno raggiunto quota 6.726.

Covid, Israele travolto dalla variante Delta: è record di contagi