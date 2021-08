Manolo, il mago del free climbing domani a Courmayeur

COURMAYEUR (AOSTA) – Giornata dedicata a Maurizio Zanolla, in arte “Manolo”, uno tra i più grandi esponenti nazionali ed internazionali dell’arrampicata, domani a Courmayeur. Alle 15, in frazione Entrelevie, nei pressi di Dolonne, i bambini dai 6 ai 12 anni potranno arrampicare insieme al mago del free climbing, che insegnerà i primi rudimenti della disciplina. Partecipazione gratuita, previa iscrizione. A seguire, alle 21.15, al Jardin de l’Ange, il bellunese, che è anche guida alpina, sarà ospite della rassegna “Feeling Mountain” per raccontare la sua carriera tra le vette e offrire al pubblico una visione d’insieme sull’arrampicata moderna.

La rassegna si chiuderà sabato prossimo 28 agosto, alle 21.15, al Courmayeur Cinema, con la proiezione in prima assoluta del film “Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti, l’uomo del Monte Bianco” di Reinhold Messner. Un dialogo a distanza tra due maestri che va in scena proprio ai piedi della montagna che tanto ha significato per Bonatti, guida alpina a Courmayeur e autore di scalate epiche in zona, come la salita in solitaria del pilastro sud-ovest del Petit Dru, la prima ascensione del Grand Capucin e la conquista della parete nord del Grand Pilier d’Angle. Il film sarà trasmesso in esclusiva a Skyway Mont Bianco fino al prossimo 2 novembre. Per partecipare ad entrambi gli eventi della rassegna “Feeling Mountain” è necessario prenotarsi qui.