Sileri: “Terza dose da ottobre per i più fragili, siamo pronti”

ROMA – “La terza dose di vaccino anticovid dovrebbe partire da ottobre e si inizierà con la fascia di popolazione più fragile. Credo che la terza dose sia necessaria e noi siamo pronti”. Lo ha detto ai microfoni di Radio 24, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Una dichiarazione in controtendenza rispetto a quella dell’Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui i dati attuali non indicano la necessità della somministrazione del ‘booster’. E intanto, anche gli Stati Uniti hanno annunciato che dal 20 settembre partirà la campagna per la terza dose.

