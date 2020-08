Coronavirus, contagi sempre più su: 642 nuovi casi e 7 morti

ROMA – Aumenta la diffusione del Coronavirus in Italia. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 642 nuovi casi (ieri erano 403) e 7 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta a 255.278 mentre i deceduti arrivano a 35.412. Gli attualmente positivi sono 15.360 con un incremento di 271 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 364 in piu’. Le Regioni con più casi oggi sono Lombardia (91), Emilia Romagna (76), Lazio (75), Veneto (59). In crescita anche i tamponi: 71 mila, quasi 20 mila in più di ieri.