Il portiere della A.S. Roma Antonio Mirante è positivo al coronavirus

ROMA – Dopo il caso emerso ieri dei due ragazzi della Primavera positivi al covid-19, oggi il portiere della prima squadra, Antonio Mirante, ha annunciato di essere anche lui positivo. “Sto bene, non ho alcun sintomo- ha dichiarato il giocatore in un video -. Sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i compagni”.