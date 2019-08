Open Arms, l’appello del parroco di Lampedusa: “Facciamoli scendere subito”

ROMA – “Facciamoli scendere subito, qualsiasi idea o lotta politica non si porta avanti sulla pelle delle persone più povere e più vulnerabili”. È l’appello lanciato da don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, riguardo alla situazione dei migranti sulla nave Open Arms, ferma davanti all’isola delle Pelagie.

“Ogni giorno in più è un giorno di tortura per queste persone”, aggiunge don La Magra, intervistato dal Tgr Rai Sicilia, che davanti ai singoli sbarchi succedutisi in questi giorni a Lampedusa sottolinea: “Dimostrano che non sono le Ong a favorire l’arrivo di queste persone”.