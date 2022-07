Incendio vicino ai binari, disagi per i treni dell’Alta Velocità sulla linea Firenze-Roma

BOLOGNA – Circolazione ferroviaria interrotta, dalle ore 16.55 alle 19, “fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta velocità Firenze-Roma e sulla convenzionale per un incendio in prossimità dei binari che sta interessando la zona”. Ne dà notizia Rfi, precisando che “sono coinvolti i treni Av sulla direttrice Torino-Salerno e sulle direttrici per Venezia e Verona“.

Rete Ferroviaria Italiana aggiunge che si registrano “ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale“. In attesa che sia autorizzata la ripresa della circolazione, Rfi fa sapere di essersi attivata, assieme alle imprese di trasporto coinvolte, “sul fronte dell’informazione e dell’assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell’offerta ferroviaria”.

La circolazione ferroviaria è ripresa alle 19 sulla linea Alta velocità Firenze-Roma dopo lo stop fra Chiusi e Orvieto per un incendio in prossimità dei binari. Lo comunica Rfi, specificando però che “per il momento resta ancora chiusa la linea convenzionale”. Intorno alle ore 20, anche sulla linea convenzionale Firenze-Roma è ripresa la circolazione. Rfi e le imprese di trasporto coinvolte continuano a essere attive sul fronte dell’informazione e dell’assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

