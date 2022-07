La Champions League torna su Prime Video. Con Lavezzi e Nesta

ROMA – Su Prime Video Italia torna la stagione 2022-23 della Uefa Champions League. L’annuncio è stato dato da Marco Foroni, head of Sport di Prime Video Italia, in occasione del ‘Prime Video Presents Italia’ a Roma. In campo scenderanno, in veste di commentatori, l’ex calciatore argentino Ezequiel Lavezzi, il più amato dai tifosi del Napoli dopo Maradona e finalista della Coppa del Mondo 2014; il due volte vincitore della Champions League e campione della Coppa del Mondo 2006, Alessandro Nesta, e l’ex compagno di squadra Massimo Oddo, anche lui vincitore di una Champions League e campione del mondo.

Tutti si uniranno alla squadra di giornalisti ed esperti con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e Gianpaolo Calvarese.

