Dal documentario su Mahmood alla serie dei Me Contro Te: tutte le novità di Prime Video

ROMA – Mahmood, Lillo, Fedez, Frank Matano, Luì e Sofì dei Me Contro Te, Maccio Capatonda, Luigi Lo Cascio, Kim Rossi Stuart, Salvatore Esposito, i the JackaL e la Champions League. Sono questi alcuni dei protagonisti degli show che arriveranno nella prossima stagione di Prime Video, presentati in occasione di ‘Prime Video Presents Italia’ a Roma. Dopo Tiziano Ferro, Laura Pausini e Benjamin Mascolo, il servizio di streaming prosegue il capitolo musicale con un documentario su Mahmood: “Sono contento di essere entrato a far parte della famiglia di Prime Video con un progetto molto personale”, dice l’artista attraverso un video. Il doc ripercorrerà l’anno favoloso dell’artista e svelerà alcuni aspetti inediti della sua vita.

Tra i grandi e attesi ritorni c’è il cast di ‘LOL – Chi ride è fuori’. Lo show, come già annunciato, tornerà sulla piattaforma con la terza stagione ma la novità è lo speciale natalizio, che avrà la durata di un film, con alcuni ex concorrenti: Mara Maionchi (co-conduttrice della prima edizione, insieme a Fedez), Angelo Pintus, Maria Di Biase, Frank Matano, Michela Giraud, Lillo e Mago Forrest. “La cosa più strana sarà girare ad agosto un programma natalizio”, ha detto Fedez, di nuovo al timone dello show e prossimamente in ‘The Ferragnez 2’. “Tendenzialmente nel periodo di Natale sono un ‘grinch'”, ha aggiunto.

Attesa è la serie comedy ‘Sono Lillo’ (in arrivo nel 2023). “Racconta di un Lillo attore che vive in un altro universo. Ha raggiunto il successo con il supereroe Posaman, ma cerca di liberarsene. Sarà un ritratto di come i comici vengono percepiti dal pubblico e viceversa”, ha detto Lillo. Tra gli ospiti della serie Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Emanuela Fanelli, Valerio Lundini, Michela Giraud e Tiberio Imperi. Inoltre, l’attore sarà il protagonista di uno special comedy con Greg e del film ‘Mai Dire Kung Fu – Grosso Guaio all’Esquilino’, che racconta la storia di un attore che negli Anni 90 ha fatto un film di successo sul kung fu e vive di questo ricordo. “Vuole essere anche un omaggio al mondo dei film sul kung-fu degli anni 70 e 80 in chiave neorealista perché girato a piazza Vittorio”, ha aggiunto l’attore.

Dopo tre film che hanno sbancato il botteghino e un quarto in lavorazione, i Me Contro Te fanno il loro ingresso nella famiglia di Prime Video con la prima serie. “Ci saranno nuovi personaggi e la storia si svolgerà in un contesto diverso da quello che abbiamo mostrato sui social e nei film. Saremo catapultati al palazzo reale della regina, vivremo con i suoi nipoti, combineremo guai e avremo tante avventure da vivere”, hanno anticipato Luì e Sofì.

Presente all’evento anche Frank Matano. Il comico sarà ‘one man show’ di ‘Prova sa sa’. “Da piccolo andavo spesso in America a trovare i miei nonni, che mi facevano vedere questo programma americano di improvvisazione. Per me la comicità è un grande atto di spontaneità”, ha detto Frank che ha lavorato alla versione italiana dello show americano. Con lui ci saranno quattro comici improvvisatori: Maccio Capatonda, Aurora Leone, Maria Di Biase ed Edoardo Ferrario.

In arrivo nel catalogo anche comedy special con Pintus, Enrico Brignano e Maurizio Lastrico, un film con Maccio Capatonda, un documentario sull’infanzia del compianto Kobe Bryant, il film ‘Ipersonnia’ con Stefano Accorsi’ e il film natalizio ‘Improvvisamente Natale’ con Diego Abatantuono.

Prossimamente anche due attesi ritorni: ‘Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo’ con Marco D’Amore e Salvatore Esposito: “il nostro viaggio seguirà i sette vizi capitali”, ha detto Esposito. Le due star di ‘Gomorra’ chiederanno aiuto alle star di ‘Romanzo Criminale’ Francesco Montanari e Vinicio Marchioni.

Presenti anche Ciro Priello e Fabio Balsamo, che hanno promesso di essere i concorrenti più pigri della storia del programma. Dagli inseguimenti alla cucina. Torna ‘Dinner Club’. La seconda stagione, guidata da Carlo Cracco, ritroverà “la campionessa in carica” Sabrina Ferilli e la “badante” Luciana Littizzetto (come si sono definite in una clip), insieme alle new entry Marco Giallini, Antonio Albanese, Paola Cortellesi e Luca Zingaretti.

Dopo ‘Bang Bang Baby’, ‘Vita da Carlo’ e ‘Monterossi’ arrivano ‘The Bad Guy’ di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi con Luigi Lo Cascio (nei panni di Nino Scodellaro) – serie ‘crimedy’ (un crime dalle tinte comedy), che racconta una storia di mafia attraverso un pm che, dopo essere stato tradito, decide di vendicarsi- ed ‘Everybody Loves Diamonds’, la serie che racconta la storia vera di Leonardo Notarbartolo (definito l’Arsenio Lupin italiano), interpretato da Kim Rossi Stuart, autore di uno dei più grandi furti del nostro tempo messo a segno nel 2003 al World Diamond Center di Anversa. Gli episodi debutteranno sulla piattaforma nel 2023. Nel cast anche Anna Foglietta, Tommaso Lidi, Carlotta Antonelli, GianMarco Tognazzi, Rupert Everett e Malcom Mcdowell.

Dopo il successo di ‘Skam Italia’, ormai diventata un cult, gli showrunner Ludovico Bessegato e Alice Urciolo il prossimo autunno debuttano con ‘Prisma’: una serie di formazione – prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo – che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea, all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it