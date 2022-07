A Genzano di Lucania il Luogo del Cuore Fai della Basilicata in pole

POTENZA – La chiesa e monastero della santissima Annunziata a Genzano di Lucania, nel Potentino, è il luogo del cuore al primo posto in Basilicata nella classifica provvisoria del Fai.



Il monastero è uno degli antichi insediamenti francescani del territorio lucano, fondato nel 1321 dalla nobildonna Aquilina Sancia di Monteserico all’estremità nord del promontorio su cui sorgeva l’antico borgo fortificato di Genzano, a poca distanza dal tratto lucano dell’Appia Antica. Nel 1349 fu fatto demolire per esigenze militari e dopo pochi anni ricostruito da Roberto Sanseverino, genero di Aquilina, per essere assolto dalla scomunica ricevuta da papa Clemente VI. Il cenobio è stato ininterrottamente abitato fino al 1905 dalle religiose dell’ordine di Santa Chiara. Successivamente, divenuto di proprietà del Comune di Genzano di Lucania, è stato adibito a diversi usi civili fino alla metà del secolo scorso.

La chiesa fu edificata negli stessi anni come oratorio attiguo al monastero, sui ruderi della preesistente chiesa di San Vitale, poi radicalmente modificata e trasformata nell’edificio a navata unica che si vede oggi, con l’aula a forma di ottagono irregolare allungato coperta da una volta a botte lunettata.

