Von der Leyen: “Bene i negoziati con Macedonia del Nord e Albania”

BRUXELLES – “Oggi Albania e Macedonia del Nord aprono le negoziazioni per l’adesione all’Unione europea: questo è un grande successo, vostro e dei vostri popoli, perché avete lavorato duro per arrivare qui, mostrando una forte impegno per i nostri valori, dimostrando resilienza e mantenendo fiducia nel processo di adesione”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa, rivolgendosi ai primi ministri dell’Albania Edi Rama e della Macedonia del Nord Dimitar Kovaceski.

“Avete rafforzato lo stato di diritto, lottato contro la corruzione, avete un sistema di informazione libero e avete fatto decine di riforme per modernizzare i vostri paesi”, ha proseguito la presidente, sottolineando la necessità per i due Paesi di avvicinarsi in aree chiave. “L’Albania si unirà al Meccanismo di protezione civile e la Macedonia del Nord discuterà presto con noi dell’Accordo di Frontex”, ha annunciato von der Leyen.

