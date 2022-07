Morto l’armatore Vittorio Morace, ex patron del Trapani

PALERMO – Morto all’età di 81 anni Vittorio Morace, armatore campano della Liberty Lines ed ex patron del Trapani Calcio. Nel corso della sua presidenza il club granata fu promosso in Serie B sfiorando lo storico passaggio in A che sfumò nella finale persa con il Pescara nel giugno 2016.



“Oggi piange Trapani e piangono i trapanesi – si legge sulla pagina Facebook del Trapani -. Ci ha lasciato il nostro amato Comandante Vittorio Morace. Per sempre nei nostri cuori”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it