Covid, 2.072 nuovi casi su 89.089 tamponi. Aumentano ricoveri e terapie intensive

ROMA – Sono 2.072 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 89.089 tamponi per un tasso di positività che sale al 2,3%. I decessi sono 7. Sono invece 162, le persone ricoverate in terapia intensiva, con 16 ingressi nelle ultime 24 ore. Anche i ricoveri nei reparti ordinari aumentano: 52 unità in più per un totale di 1.188 ricoverati. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.