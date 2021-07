Magazine Luiza consolidates itself as one of the leaders of e-commerce in Brazil

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – Known as Magalu, the Brazilian multichannel digital retail platform Magazine Luiza advances in its expansion strategy and announces the purchase of KaBuM!, the largest e-commerce in the technology segment in Latin America, with more than 2 million active customers.

This was the company’s 21st acquisition since the beginning of 2020 and, together with the recently acquired companies Jovem Nerd and CanalTech, complements the offer of products, services and content aimed at the technology and games market.

As announced in a statement, “With the acquisition, Magalu reinforces the strategic pillar of new categories, with an assortment that is extremely complementary to the current one and with enormous growth potential”. The company became one of the e-commerce leaders in the country with the new acquisition.

After the purchase of KaBum!, Magazine Luiza gained R$ 16.5 billion in market value. According to a survey by Economatica, the retailer went from a market value of R$ 159.8 billion on June 30 to R$ 176.8 billion on Thursday (15).

The value of the agreement aroused the optimism of investors in Brazil: payment in cash of R$1 billion and, subsequently, the payment of 75 million common shares and subscription bonus. The company’s shares jumped 3.45%.

Last week also, Magalu announced operating projections until 2023. The company aims to open another 120 stores per year, reaching 1,680 units. The operation will also include 33 distribution centers and 417 cross-docking units, which are small warehouses that organize products for delivery.

MAGAZINE LUIZA COMPRA LEADER E-COMMERCE KABUM

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – KaBuM!, prima azienda di e-commerce nel comparto dell’elettronica e dell’informatica del Sudamerica con due milioni di clienti, è stata acquistata da Magazine Luiza, una piattaforma di vendita digitale brasiliana multicanale. Ad annunciarlo è stata la stessa società, più nota in Brasile con il nome di Magalu.



In questo modo prosegue una strategia di espansione. KaBum! è stata la 21esima azienda acquisita da Magalu dall’inizio del 2020, e insieme alle imprese appena comprate Jovem Nerd e CanalTech, mira ad ampliare l’offerta di prodotti, servizi e contenuti rivolti al mercato della tecnologia e del ‘gaming’. Stando a un comunicato diffuso dall’azienda, “con l’acquisizione, Magalu rinforza il pilaStro strategico delle nuove categorie, con un assortimento estremamente complementare e attuale e con un enorme potenziale di crescita”. Con la nuova mossa, la società è diventata una delle aziende leader nel settore dell’e-commerce nel Paese. A seguito dell’acquisto di KaBuM!, Magazine Luiza ha guadagnato 16,5 miliardi di reais sul valore di mercato, l’equivalente di circa 3,2 miliardi di euro, passando dai 159,8 miliardi di reais del 30 giugno ai 176,8 miliardi della settimana scorsa, come emerge da una ricerca condotta da Economatica.



L’accordo tra le due aziende ha fatto incrementare l’ottimismo anche tra gli investitori brasiliani. La maggiore fiducia si è tradotta nel pagamento in contanti di un miliardo di reais, circa 195 milioni di euro, e nel conseguente pagamento di 75 milioni di azioni ordinarie e bonus di sottoscrizione. Le azioni della società sono balzate del 3,45 per cento alla notizia.



La settimana scorsa Magalu ha anche annunciato i suoi progetti fino al 2023. L’impresa ha l’obiettivo di aprire oltre 120 negozi all’anno in questo lasso di tempo, passando così a 1.680 unità.

L’operazione prevede inoltre l’inaugurazione di 33 centri di distribuzione e 147 punti di “cross-docking”, ovvero piccoli magazzini che servono a organizzare i prodotti per il delivery.

MAGAZINE LUIZA SE CONSOLIDA COMO UMA DAS LÍDERES DO E-COMMERCE NO BRASIL

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – Mais conhecida como Magalu, a plataforma digital de varejo brasileira multicanal Magazine Luiza avança em sua estratégia de expansão e anuncia a compra do KaBuM!, o maior e-commerce do segmento de tecnologia da América Latina, com mais de 2 milhões de clientes ativos.

Essa foi a 21ª aquisição da empresa desde o início de 2020 e, junto com as empresas recém adquiridas Jovem Nerd e CanalTech, complementa a oferta de produtos, serviços e conteúdos voltados para o mercado de tecnologia e games.

Segundo anunciado em comunicado, “Com a aquisição, o Magalu reforça o pilar estratégico de novas categorias, com um sortimento extremamente complementar ao atual e com enorme potencial de crescimento”. A empresa tornou-se uma das líderes do e-commerce no país com a nova aquisição.

Após a compra da KaBum!, a Magazine Luiza ganhou R$ 16,5 bilhões em valor de mercado. Segundo levantamento da Economatica, a varejista passou de um valor de mercado R$ 159,8 bilhões em 30 de junho para R$ 176,8 bilhões nesta quinta.

O valor do acordo despertou o otimismo dos investidores no Brasil: pagamento à vista de R$1 bilhão e, na sequência, o pagamento de 75 milhões de ações ordinárias e bônus de subscrição. As ações da empresa saltaram 3,45% com a notícia.

Na última semana também, o Magalu anunciou as projeções operacionais até 2023. A empresa tem o objetivo de abrir mais 120 lojas por ano, chegando a 1.680 unidades. Serão adicionados à operação ainda, 33 centros de distribuição e 417 unidades de cross-docking, que são pequenos armazéns que organizam os produtos para a entrega.