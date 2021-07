Una nuova ong nel Mediterraneo per soccorrere i migranti: ResQ pronta a salpare

ROMA – A un anno dalla nascita della Onlus ResQ People Saving People, il primo obiettivo è raggiunto: la nave di ricerca e soccorso ResQ People si aggiunge alla flotta civile per salvare vite umane nel Mediterraneo. Il traguardo, si riferisce in una nota, è stato reso possibile grazie agli sforzi e all’impegno di migliaia di sostenitori che in questi mesi hanno creduto nella causa di ResQ.

La ResQ People, si legge nel comunicato, è un’imbarcazione di 39 metri che ha già solcato il Mediterraneo centrale per soccorrere i naufraghi con l’organizzazione tedesca Sea-Eye e il nome di Alan Kurdi. Resq – People Saving People si dice onorata di entrare nella flotta civile raccogliendo la storia e il testimone di una nave che ha già salvato 900 vite nel nostro mare.

Il costo della nave ammonta a 400mila euro, raccolti grazie all’impegno e alla generosità di oltre 3mila donatori. A loro vanno i ringraziamenti di Resq – People Saving People, a partire da chi ha fatto piccole donazioni fino ai contributi straordinari come quello dell’Unione Buddhista Italiana, passando per le sponsorizzazioni tecniche di materiale e all’instancabile supporto delle reti delle associazioni e degli amici di ResQ sparsi in tutta Italia. La ResQ People attualmente batte bandiera tedesca e, data l’urgenza di essere in mare il prima possibile, salperà con questa bandiera comunitaria.DCCVVVVDWECFX