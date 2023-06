Luciana Littizzetto torna a Mediaset: sarà nella giuria di Tu Sì Que Vales

ROMA – Dopo aver lasciato la Rai e lo storico programma ‘Che tempo che’ fa per approdare nel gruppo Discovery con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto torna a Mediaset. La conduttrice è stata arruolata da Maria De Filippi per un posto in giuria nella prossima stagione di Tu Sì Que Vales. Come riporta Dagospia, in un articolo firmato da Giuseppe Candela, Littizzetto prenderà il posto di Teo Mammucari.

LEGGI ANCHE: Littizzetto alla Rai: “Non abbiamo superato la crisi del settimo governo”

LEGGI ANCHE: Salvini saluta Fazio e Littizzetto con “Belli ciao”. È polemica sui social, Orfini: “Stronzo”

LA NUOVA EDIZIONE DI TU SÌ QUE VALES

Ad affiancare Luciana Littizzetto in giuria a Tu sì Que Vales sono stati confermati Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Non ci sarà, invece, Belen Rodriguez, che ha deciso di lasciare lo show come Mammucari.