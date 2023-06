Gualtieri: “Pd unito? Chiederò a Tom Cruise per questa ‘mission impossible'”

ROMA – “Potremo chiedere effettivamente una nuova ‘Mission impossible‘ sul cercare di essere uniti, che credo sia la cosa più importante“. Così il sindaco di Roma, nel corso del suo intervento, questa mattina, alla trasmissione Agorà, rispondendo ironicamente a chi gli chiedeva se avrebbe chiesto consigli a Tom Cruise, a Roma per l’anteprima mondiale del nuovo film, per la direzione del Pd definita dalla giornalista una “mission impossible”.

Il sindaco spiega: “Oggi a Roma è prevista l’anteprima mondiale del nuovo capitolo di Mission Impossible che è stato girato molto nella Capitale. Sarà una bellissima vetrina globale per la città”.

DISTANZE EVIDENTI CON M5S MA SI PUÒ COSTRUIRE PERCORSO

“E’ ovvio che ci sono distanze evidenti tra Pd e M5s. Ma è anche ovvio che si può governare insieme e anche farlo bene, come abbiamo fatto. Ora si tratta di costruire un’unità tra le forze di opposizione. Non è un percorso facile ma non è detto che non bisogna provarci, partendo sui contenuti”, ha aggiunto Gualtieri nel corso della trasmissione.

