Confermato il duetto di Tananai e Marracash: “Un altro mondo” è il loro singolo

ROMA – Dopo settimane di rumors, è confermato il duetto tra Tananai e Marracash. I due lo hanno presentato in anteprima a Roma durante Tim Summer Hits. Il brano si chiama “Un altro mondo” ed è prodotto da Merk & Kremont, i due ragazzi dietro “Furore” di Paola & Chiara a Sanremo 2023. Il pezzo uscirà questo giovedì, 22 giugno. “Un Altro Mondo è il nostro primo brano in italiano, quindi non potevamo non coinvolgere due dei nostri artisti preferiti- raccontano Merk & Kremont– Abbiamo ricreato le sonorità di un mondo rave e con l’aiuto di Marracash e Tananai abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico”.

Foto dall’account Instagram di Tananai

Condotto da Andrea Delogu e Nek, la kermesse è in corso a piazza del Popolo nella Capitale dal 17 al 19 giugno, poi si spisterà a piazzale Fellini a Rimini dal 6 all’8 luglio e sarà in onda su Rai 2, e in contemporanea su Radio2, a partire dal 25 giugno.

tananai cura ogni ferita sul serio pic.twitter.com/0weSXQDFat — cla ❀ (@piccoIagaabber) June 18, 2023