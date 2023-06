VIDEO| Amadeus al Tg1: “Il regolamento di Sanremo 2024 sarà diverso: ci saranno novità”

ROMA – Amadeus ha cominciato a svelare dettagli su quello che sarà il suo ultimo Festival di Sanremo come conduttore e direttore artistico. Oggi è stato ospite di Tg1 Mattina Estate – la rubrica condotta da Giorgia Cardinaletti – e ha spiegato che il regolamento del festival del 2024 “sarà diverso da quello degli anni scorsi: ci saranno novità che magari andrò a svelare proprio al Tg1″.

“Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all’approvazione degli avvocati della Rai”, ha raccontato Amadeus anticipando delle modifiche che si ripercuoteranno sullo svolgimento delle 5 serate. La macchina è, quindi, in moto nonostante il prossimo febbraio sia ancora lontano.

“Siamo al lavoro, anche alla scenografia con Gaetano Castelli”, ha aggiunto Amadeus che a breve inizierà ad ascoltare anche i potenziali brani che ascolteremo all’Ariston. “Iniziano ad arrivare quelli dei giovani, poi anche i big, con Sanremo in vacanza in realtà non vai mai perché ascolti le canzoni. Arriveranno a centinaia, ormai anche la discografia anticipa i tempi”, ha svelato.

Sanremo 2024: a Tg1 mattina Estate #Amadeus annuncia grosse novità a cominciare dal regolamento. #tg1mattinaestate pic.twitter.com/baI44bRDxj — Tg1 (@Tg1Rai) June 19, 2023