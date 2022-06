ROMA – Un invito “a non dimenticare il martoriato popolo ucraino che in questo momento sta soffrendo”. Lo ha rivolto papa Francesco al termine dell’Angelus. “Vorrei che rimanga in tutti voi una domanda: cosa faccio oggi per il popolo ucraino? Prego? Ognuno si risponda nel proprio cuore”, ha aggiunto.

