Bimba uccisa a Catania, mercoledì i funerali della piccola Elena

PALERMO – I funerali della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di quasi cinque anni uccisa dalla madre a Mascalucia, saranno celebrati mercoledì 22 giugno alle 17, presso la cattedrale di Catania dall’arcivescovo monsignor Luigi Renna.



Una scelta, come spiega il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra, adottata “in considerazione della forte devozione e vicinanza della famiglia alla martire Sant’Agata”. Per mercoledì Magra ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino. Al Comune di Mascalucia, inoltre, le bandiere saranno esposte a mezz’asta. “L’amministrazione comunale si unisce con l’intera comunità mascaluciese all’immenso dolore della famiglia”, dice Magra.

