A Ciampino la prima edizione dell’Infiorata insieme all’onlus Gemme Dormienti

ROMA – Si svolgerà questo fine settimana, sabato 19 e domenica 20 giugno la prima edizione dell’Infiorata di Ciampino. Si tratta di un’iniziativa dedicata ai fiori a cura di Ciampino Eventi, realizzata con il patrocinio del Comune di Ciampino e in collaborazione con Infioritalia, che vedrà protagonisti i rappresentanti del mondo botanico, florovivaisti e apicoltori. Sarà anche un’occasione di arte e cultura per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, difatti ci saranno ben 9 tappeti infiorati dedicati al sommo poeta autore della Divina Commedia.



Gemme Dormienti Onlus è l’unica associazione che sarà presente a questa iniziativa culturale per coniugare il mondo della natura con il sociale e la solidarietà e sensibilizzare il pubblico sulla salute delle giovani donne oncologiche che possono preservare la fertilità nonostante le cure chemioterapiche. Apertura della kermesse dalla mattina di sabato con la posa a terra dei petali che animeranno i 9 quadri floreali su Via Roma, Via IV novembre e Piazza della Pace. Come sottolineano gli ideatori, l’obiettivo dell’evento è quello di ripartire e rinascere con il simbolo dei fiori, uno slogan che ben si abbina al motto di Gemme Dormienti Onlus che recita “La vita vince due volte”.