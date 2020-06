VIDEO | Caldoro: “De Luca juventino, chieda scusa a Napoli”

NAPOLI – “Vincenzo De Luca, noto tifoso della Juve, non offenda Salvini, Meloni ed il centrodestra e se proprio non riesce a parlare di programmi e cose serie, del futuro dei campani, chieda, piuttosto, lui scusa per avere insultato i napoletani in piazza”. Cosi’ sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania. Nel post Caldoro posta anche un video dove si vede De Luca saltare in piazza al grido “chi non salta e’ napoletano”.