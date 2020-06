VIDEO | Reggio Calabria, Pazzano: “Entreremo in Comune dalla porta principale”

REGGIO CALABRIA – “Abbiamo il desiderio forte di entrare dalla porta principale a Palazzo San Giorgio per cambiare questa citta’“. Cosi’ alla Dire il candidato a sindaco di Reggio Calabria Saverio Pazzano, a margine della presentazione di La strada, lista a suo sostegno. “Il nostro programma elettorale, che nasce a conclusione dei confronti denominati ‘nodi’, si basa – ha aggiunto Pazzano – sull’ambiente, sulla valorizzazione dell’esistente, la manutenzione ordinaria, e su tutto cio’ che riguarda la trasparenza nella pubblica amministrazione e condivisione con il territorio, il mantenimento di cio’ che sono i corpi intermedi, sani di questo territorio ferito da massondragheta e clientele”.

Ritenendosi “casa naturale del centrosinistra, progressista, ambientalista, il candidato de La strada specifica che la candidatura e’ “in chiave di avversari dell’attuale amministrazione comunale che ha mancato in tutti i termini che invece noi vogliamo portare nel nostro programma, a partire dalla partecipazione del territorio. Avevamo anche chiesto di poterci confrontare con le primarie, cosa che il centrosinistra non ha preso in considerazione“. “Oltre alla lista La strada – ha concluso Pazzano – stiamo lavorando ad altre due liste, ma puntiamo di poter creare una coalizione che aderisca al nostro progetto. Inoltre e’ in corso un dialogo con il Movimento 5stelle“.

I primi candidati a consigliere comunale di Reggio Calabria della lista La strada sono: Barbara Cartella, Maria Rowena Sgro’, Marcella Surace, Francesco Loddo, Livia Guarniera, Melania Russo, Chiara Tommasello, Filippo Marciano’, Anna Fotia, Ivan Nicola Mangiola, Pietro Dario Nunnari, Francesco Lia, Antonello Praticó, Maria Fausto, Flavia Carricato, Paola Schipani, Valentino Scordino, Domenico Libri detto Mimmo, Roberto Malavenda, Caterina Marchese, Lorenzo Pio Massimo Martino. E nel pomeriggio alle 18:00 a piazza Italia e’ previsto il flashmob ‘Comizi d’amore per Reggio’. Interverranno il candidato a sindaco di Reggio Calabria Saverio Pazzano e alcuni candidati.

