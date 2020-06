Regionali, ultimatum Zaia: “Si voti il 20 settembre”

VENEZIA – Ennesimo ultimatum, da parte del governatore del Veneto Luca Zaia, sulla data delle elezioni regionali. “Non abbiamo vie di fuga”, vanno convocate “il 20 settembre”. Certo, “il buon gusto e la leale collaborazione, anche se non se la meritano su questo punto”, vuole che a fissare la data sia il Governo, prevedendo anche l’election day, ma “attendiamo ancora qualche ora, di certo non mesi”, avverte Zaia.

“IN TRE MESI SI POSSONO STUDIARE ALTERNATIVE PER I SEGGI”

E per quanto riguarda la possibilità di allestire i seggi fuori dalle scuole, che oltre alla necessità di individuare siti alternativi comporterebbe anche la necessità di inviare nuove tessere elettorali ai cittadini, “ci sono tre mesi per farlo, credo proprio ci siano le condizioni per poterlo fare”, afferma Zaia ricordando che sono i Comuni a dover inviare le schede elettorali.

