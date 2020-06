Dal 2 settembre Alitalia raddoppia i voli a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Dal 2 settembre Alitalia raddoppiera’ i voli nella tratta Reggio Calabria-Roma. Lo ha stabilito l’intesa raggiunta con Sacal (societa’ aeroporti calabresi) che ha annunciato il ripristino del volo mattutino Reggio Calabria-Roma delle 6:35 con ritorno alle 21:35. Fino al 2 settembre Alitalia conferma il volo del pomeriggio con partenza dall’aeroporto dello Stretto alle 15:15. Sara’ mantenuto il collegamento con Milano Malpensa fino alla riapertura dello scalo di Milano Linate. Restano confermati gli orari gia’ comunicati dal prossimo 1 luglio ed in vendita sul sito di Alitalia. Per ragioni prevalentemente attribuibili alla ancora limitata richiesta dell’utenza e alla necessaria fase di transizione post-covid, Sacal precisa che non e’ stato possibile anticipare ai mesi estivi il raddoppio delle frequenze.

