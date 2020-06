Tg Scuola, edizione del 19 giugno 2020

MATURITÀ 2020: DIETRO LE MASCHERINE IL SORRISO DEI RAGAZZI CHE TORNANO A SCUOLA

Dopo quattro mesi di chiusura, le scuole italiane hanno riaperto i loro cancelli per permettere agli studenti di sostenere l’esame di maturità in presenza. Un’unica prova orale, della durata di un’ora, con un punteggio massimo di 40 punti. Circa 500mila i maturandi italiani che dovranno affrontare il colloquio orale in questi giorni, fino alla prima settimana di luglio. Fuori dai cancelli degli istituti non si vedono più i classici vocabolari, ma i sorrisi e le tensioni dei ragazzi sono coperti dalle mascherine. I primi maturandi escono scaglionati, da uscite diverse per evitare assembramenti. Ma anche se l’esame è cambiato, la gioia di averlo superato resta la stessa.

BOLOGNA, IL VIDEO DELL’ISTITUTO SALVEMINI PER I DOCENTI ‘PENSIONANDI’

I maturandi non sono stati gli unici a fare il conto alla rovescia fino all’ultimo giorno di scuola. Insieme a loro, lo hanno fatto anche i docenti per i quali il periodo della Didattica a distanza ha coinciso con l’ultima fase della loro carriera scolastica prima della pensione. È a loro che va il grazie degli studenti e delle studentesse dell’istituto superiore ‘Salvemini’ di Casalecchio di Reno, nel bolognese. La scuola, nota per i video virali che è solita realizzare, ha quindi deciso di dedicare loro un breve e commovente filmato.

DALLA ROBOTICA AL CIBO: AL VIA I SUMMER CAMP DI FUTURE

Education Modena Scienza, design, robotica, videomaking, cibo e architettura. Sono questi i temi dei ‘Summer Camp’ di ‘Future Education Modena’ (FEM). Dal 22 giugno per 4 settimane, ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni potranno partecipare a “un’occasione di apprendimento dinamico ed esperienziale in un ambiente tecnologico, sicuro, inclusivo e attento al benessere dei ragazzi, dove misceleremo educazione e divertimento” assicura Donatella Solda, direttrice e co-fondatrice di FEM con Damien Lanfrey. Un progetto finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, creato e gestito da Wonderful Education, in collaborazione con Noviter e SocialFare.

CONCLUSO CORSO DI GIORNALISMO ONLINE ALL’IC GARIBALDI DI SALEMI

Si è concluso i il corso di giornalismo a distanza organizzato dall’agenzia di stampa Dire e diregiovani.it nell’istituto comprensivo ‘Garibaldi- Paolo II’ di Salemi. L’iniziativa, nata nell’ambito nel progetto ‘Lontani ma vicini‘, è stata realizzata in collaborazione con la Task force per l’emergenza educativa del ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di garantire il proseguimento delle attività extra-curriculari ed in linea con le competenze digitali acquisite in tempo di didattica a distanza.

LA SUMMER SCHOOL DELLA DIRE NON SI FERMA

La scuola non si è mai fermata così come non si è mai fermato il giornalismo. Per questo la Dire e diregiovani.it hanno deciso di non rinunciare all’annuale Summer School, un’occasione di formazione e di scambio per imparare a capire, insieme, il mondo che ci circonda. La Summer School 2020 si intitola ‘Scriviamo il futuro‘, e si terrà dal 30 giugno al 3 luglio. L’iniziativa negli ultimi tre anni ha accolto, in diverse città, studenti di tutte le regioni per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e fornire loro gli strumenti per analizzare e raccontare la realtà. Un compito oggi più importante che mai sia per la comunità scolastica sia per il mondo dell’informazione che in questa situazione di emergenza svolgono entrambi un ruolo cruciale.